Еще ужаснее! Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» новым видео

«Да, мотив "Ибицы" похож на "Цвет настроения синий", но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла», — заявил Киркоров, повторив последнюю фразу несколько раз.

Клип «Ибица» (смотрите ЗДЕСЬ!) был раскритикован интернет-пользователями и телеведущим Дмитрием Киселевым, которые посчитали, что то, чем Киркоров и Басков в нем занимаются, недостойно народных артистов России. В музыкальном видео Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо.