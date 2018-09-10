«Это просто мерзость!»: Киркорова и Баскова требуют лишить звания народных артистов из-за клипа «Ибица»

Пользователи Сети раскритиковали артистов после выхода нового клипа.
На днях в Сети опубликовали совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», собравший за короткий период уже около 3,5 миллионов просмотров на YouTube.
По сюжету, герои пакостят друг другу на съемочной площадке, и их конфликт комментируют Сергей Шнуров, Гарик Харламов, Валерий Леонтьев и Андрей Малахов. Также в кадре появляется Анита Цой.
Как пишет TopNews, пользователи неоднозначно восприняли проект, а теперь юзеры потребовали лишить исполнителей звания народных артистов.
«Не хочется никого оскорблять, но… это просто МЕРЗОСТЬ!», — комментируют интернет-пользователи.
«Просто ужас. А еще народными артистами называются. ПОЗОР», - негодует одна из комментаторш. «Какая нелепая безвкусица однако… До конца не смогла досмотреть, отвратительно и противно», — написала другая.
«Лишить звания народных артистов. Что это вообще за видео?» - возмущаются поклонники.
К слову, многие обратили внимание, что мелодия «Ибицы» очень похожа на недавний хит Киркорова - «Цвет настроения синий».
«И ноооочь ооочень хочет ей пооооомооооочь. Цвет настроения синий..... Ну вы поняли», «Скажите Филиппу Киркорову, что музыка для песни "Цвет настроения синий" работала только для песни "Цвет настроения синий". Сколько можно одно и то же использовать?», - отмечают подписчики.