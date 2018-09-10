«Это просто мерзость!»: Киркорова и Баскова требуют лишить звания народных артистов из-за клипа «Ибица»

На днях в Сети опубликовали совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», собравший за короткий период уже около 3,5 миллионов просмотров на YouTube.

По сюжету, герои пакостят друг другу на съемочной площадке, и их конфликт комментируют Сергей Шнуров, Гарик Харламов, Валерий Леонтьев и Андрей Малахов. Также в кадре появляется Анита Цой.

Как пишет TopNews, пользователи неоднозначно восприняли проект, а теперь юзеры потребовали лишить исполнителей звания народных артистов.

«Не хочется никого оскорблять, но… это просто МЕРЗОСТЬ!», — комментируют интернет-пользователи.

«Просто ужас. А еще народными артистами называются. ПОЗОР», - негодует одна из комментаторш. «Какая нелепая безвкусица однако… До конца не смогла досмотреть, отвратительно и противно», — написала другая.

«Лишить звания народных артистов. Что это вообще за видео?» - возмущаются поклонники.

К слову, многие обратили внимание, что мелодия «Ибицы» очень похожа на недавний хит Киркорова - «Цвет настроения синий».