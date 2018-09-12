Чт, 13.09.2018
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Вдогонку к роскошным авто парламентариев: смотрите, какие «сладкие и сочные зарплаты» получают городские чиновники

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Мэр Таллинна Таави Аас.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня днем портал Limon.ee представил вашему вниманию фотообзор роскошных автомобилей эстонских парламентариев. К вечеру предлагаем перейти от законодательной власти к городским чиновникам. Вам же интересно, сколько получает мэр Таллинна или старейшины районов? Поскольку эта информация открытая, публикуем ее на нашем портале.  

Речь идет о зарплате до вычета налогов.

Мэр Таллинна Таави Аас получает 5288 евро.

Все вице-мэры Таллинна от Измайловой до Белобровцева получают по 4220 евро.

Из старейшин районов Таллинна самая высокая зарплата у Марии Юферевой (Ласнамяэ) - 3960 евро, столько же получает ее коллега из Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. 

Зарплата у старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса 3940 евро, у Марека Юргенсона (Хааберсти) - 3850 евро, у Яануса Рийбе (Кристийне) - 3740 евро; у Владимира Света (Кесклинн) - 3600 евро, у Грете Шиллис (Нымме) - 3500 евро и у Алины Тубли (Пирита) - 3400 евро. 

ТОП самых высоких зарплат городских чиновников (не только Таллинна) по состоянию на 1 апреля 2018 года:

ФОТО: скриншот

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