Вдогонку к роскошным авто парламентариев: смотрите, какие «сладкие и сочные зарплаты» получают городские чиновники

Сегодня днем портал Limon.ee представил вашему вниманию фотообзор роскошных автомобилей эстонских парламентариев. К вечеру предлагаем перейти от законодательной власти к городским чиновникам. Вам же интересно, сколько получает мэр Таллинна или старейшины районов? Поскольку эта информация открытая, публикуем ее на нашем портале.
Речь идет о зарплате до вычета налогов.
Мэр Таллинна Таави Аас получает 5288 евро.
Все вице-мэры Таллинна от Измайловой до Белобровцева получают по 4220 евро.
Из старейшин районов Таллинна самая высокая зарплата у Марии Юферевой (Ласнамяэ) - 3960 евро, столько же получает ее коллега из Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
Зарплата у старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса 3940 евро, у Марека Юргенсона (Хааберсти) - 3850 евро, у Яануса Рийбе (Кристийне) - 3740 евро; у Владимира Света (Кесклинн) - 3600 евро, у Грете Шиллис (Нымме) - 3500 евро и у Алины Тубли (Пирита) - 3400 евро.
ТОП самых высоких зарплат городских чиновников (не только Таллинна) по состоянию на 1 апреля 2018 года: