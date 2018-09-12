Вдогонку к роскошным авто парламентариев: смотрите, какие «сладкие и сочные зарплаты» получают городские чиновники

Сегодня днем портал Limon.ee представил вашему вниманию фотообзор роскошных автомобилей эстонских парламентариев. К вечеру предлагаем перейти от законодательной власти к городским чиновникам. Вам же интересно, сколько получает мэр Таллинна или старейшины районов? Поскольку эта информация открытая, публикуем ее на нашем портале.