Ср, 12.09.2018
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  • Шикарные авто членов Рийгикогу: на чем приезжают на работу Иванова, Мадисон и другие слуги народа

Шикарные авто членов Рийгикогу: на чем приезжают на работу Иванова, Мадисон и другие слуги народа ГАЛЕРЕЯ!

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Если посмотреть статистику, то народ Эстонии никогда так не был богат, как сейчас. Согласно этой самой статистике зарплаты в нашей республике растут, как скорость автомобилей во время ралли. Процветает продажа автомобилей. Экономический рост затронул и парламентариев. 

Редакция порталов Limon и Elu24 во вторник всё утро готовила для вас фотоотчет. Наш фотограф запечатлел для вас депутатов Рийгикогу на их железных конях. Как выяснилось в ходе съемок, народные предпочтения в плане транспорта существенно отличаются от депутатских. 

Согласно статистике, в этом году в Эстонии было продано больше всего машин марки Toyota, Renault и Škoda.

В галерее автомобилей парламентариев портала Limon.ee в глаза корреспонденту бросились автомобили марки Volvo целых 11 раз и 9 раз нас ослепили роскошные Mercedes-Benz. На Volvo по улицам страны колесят 6 депутатов Рийгикогу от Партии реформ и 3 депутата Центристской партии. 

Господин Яак Мадисон купил себе новенький Mercedes E-класса. Год назад Мадисон ездил на стареньком SAAB и продал автомобиль за символическую цену. 

Яак Мадисон: сейчас / год назад 

ФОТО: Elu24 kollaaž

Еще депутаты Рийгикогу ездят на Subaru и Audi - эти марки входят в топ популярных. Но не обходятся некоторые без Porsche. Нас же власти призывают ездить на бесплатном общественном транспорте. Спасибо. 

Смотрите галерею! 

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