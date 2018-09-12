Шикарные авто членов Рийгикогу: на чем приезжают на работу Иванова, Мадисон и другие слуги народа

Редакция порталов Limon и Elu24 во вторник всё утро готовила для вас фотоотчет. Наш фотограф запечатлел для вас депутатов Рийгикогу на их железных конях. Как выяснилось в ходе съемок, народные предпочтения в плане транспорта существенно отличаются от депутатских.

Согласно статистике, в этом году в Эстонии было продано больше всего машин марки Toyota, Renault и Škoda.

В галерее автомобилей парламентариев портала Limon.ee в глаза корреспонденту бросились автомобили марки Volvo целых 11 раз и 9 раз нас ослепили роскошные Mercedes-Benz. На Volvo по улицам страны колесят 6 депутатов Рийгикогу от Партии реформ и 3 депутата Центристской партии.

Господин Яак Мадисон купил себе новенький Mercedes E-класса. Год назад Мадисон ездил на стареньком SAAB и продал автомобиль за символическую цену.

Яак Мадисон: сейчас / год назад ФОТО: Elu24 kollaaž

Еще депутаты Рийгикогу ездят на Subaru и Audi - эти марки входят в топ популярных. Но не обходятся некоторые без Porsche. Нас же власти призывают ездить на бесплатном общественном транспорте. Спасибо.