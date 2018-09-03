Топ-5 фирм, которые быстро и недорого оформят визу в Россию для граждан Эстонии

О том, как быстро и сравнительно недорого добраться до Санкт-Петербурга из Таллинна мы рассказывали вам на прошлой неделе. Несколько проверенных способов найдете в нашем материале на Limon.ee. Теперь самое время подсказать вам, где и по какой цене можно сделать визу в Россию в Таллинне. Это лишь некоторые варианты...
Прежде чем делать визу в Россию, следует определиться, как часто вы планируете ездить в Москву, Санкт-Петербург или любой другой город этой большой страны. Мы выделяем три самых распространенных и популярных типа виз в Россию, для двух первых пунктов не нужны предыдущие визы и их можно сделать в ускоренном порядке за дополнительную плату, третью визу в ускоренном порядке сделать нельзя, а если у вас за последний год нет в паспорте ни одной визы в Россию, то ждать придется дольше обычного.
Напоминаем, что к ценам виз добавляется плата за страховку, которую, как правило, можно оформить в той же фирме.
- Однократная туристическая с возможностью нахождения в РФ до 30 дней подряд (въехать в страну и выехать из нее по этой визе можно только один раз);
- Двукратная деловая виза сроком действия 90 дней, (въехать в страну и выехать из нее по этой визе можно два раза в течение указанного периода), поездка не обязательно должна быть деловой;
- Многократная деловая виза на один год (въехать в страну и выехать из нее по этой визе можно неограниченное количество раз, при учете, что вы находитесь в России не более 90 дней из каждых 180), поездки не обязательно должны быть деловыми.
- Срок оформления первого типа визы - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 64 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 102 евро;
- Срок оформления второго типа визы - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 74 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 109 евро. Этот тип визы выгоден, ведь он лишь на несколько евро дороже первого варианта, но дает возможность 2 раза посетить Россию за 90 дней;
- Срок оформления третьего типа визы (при наличии любой визы в Россию за прошлый год) - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 89 евро, если визы в Россию за прошлый год не было - оформление займет 40-45 календарных дней и стоить это будет 115 евро.
- Срок оформления первого типа визы - около 14 календарных дней, стоимость - 67 евро, в ускоренном порядке - уточните срок оформления в фирме, стоимость - 115 евро;
Срок оформления второго типа визы - 14 календарных дней, стоимость - 80 евро, в ускоренном порядке - * рабочих дней, стоимость - 150 евро (* сроки нужно уточнить в фирме);
- Срок оформления третьего типа визы (при наличии любой визы в Россию за прошлый год) - 10 календарных дней, стоимость - 110 евро, если визы в Россию за прошлый год не было - оформление займет 35 календарных дней и стоить это будет 130 евро.
- Срок оформления первого типа визы - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 64 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 109 евро;
- Срок оформления второго типа визы - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 74 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 109 евро;
- Срок оформления третьего типа визы (при наличии любой визы в Россию за прошлый год) - от 13 до 14 календарных дней, стоимость - 89 евро, если визы в Россию за прошлый год не было - оформление займет 45 календарных дней и стоить это будет 115 евро, за 156 евро на оформление пойдет 30 дней.
- Срок оформления первого типа визы - 11 календарных дней, стоимость - 64 евро, в ускоренном порядке - 4 рабочих дня, стоимость - 105 евро;
Срок оформления второго типа визы - 11 календарных дней, стоимость - 85 евро, в ускоренном порядке - 4 рабочих дня, стоимость - 120 евро;
Срок оформления третьего типа визы (при наличии любой визы в Россию за прошлый год) - 15 календарных дней, стоимость - 89 евро, если визы в Россию за прошлый год не было - оформление займет 5 недель и стоить это будет 115 евро.
- Срок оформления первого типа визы - 11-14 календарных дней, стоимость - 64 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 109 евро;
- Срок оформления второго типа визы - 11 календарных дней, стоимость - 74 евро, в ускоренном порядке - 4-5 рабочих дней, стоимость - 109 евро;
- Срок оформления третьего типа визы (при наличии любой визы в Россию за прошлый год) - 11-14 календарных дней, стоимость - 89 евро, если визы в Россию за прошлый год не было - оформление займет 40 дней и стоить это будет 115 евро.