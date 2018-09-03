Топ-5 фирм, которые быстро и недорого оформят визу в Россию для граждан Эстонии

Прежде чем делать визу в Россию, следует определиться, как часто вы планируете ездить в Москву, Санкт-Петербург или любой другой город этой большой страны. Мы выделяем три самых распространенных и популярных типа виз в Россию, для двух первых пунктов не нужны предыдущие визы и их можно сделать в ускоренном порядке за дополнительную плату, третью визу в ускоренном порядке сделать нельзя, а если у вас за последний год нет в паспорте ни одной визы в Россию, то ждать придется дольше обычного.