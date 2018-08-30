Совет дня: как быстро и недорого добраться до города-красавца Санкт-Петербурга из Таллинна

Отели в системе Booking значительно снизили цены, хорошую гостиницу с ванной и туалетом в номере, если повезет, то и с завтраком можно найти на двоих за 20 евро в сутки, иногда даже и дешевле. Летом в разгар Чемпионата мира по футболу о таких ценах оставалось лишь мечтать. Итак, с отелями разобрались. Напоминаем, что в Россию гражданам Эстонии нужна виза. Обладатели серых паспортов и граждане России, постоянно проживающие в ЭР, едут без визы. Вот несколько проверенных способов добраться до Санкт-Петербурга из Таллинна.

Один из самых быстрых и дешевых способов добраться до Санкт-Петербурга из Таллинна - доехать до Нарвы на поезде Elron, пешком перейти границу, за пару минут дойти до автовокзала в Ивангороде и доехать до северной столицы России на автобусе или маршрутке.

Продолжительность поездки со станции Юлемисте в Таллинне до Нарвы: на экспресс-поезде 2 часа и 19 минут, на обычном - 2 часа и 32 минуты.

Стоимость поездки на поезде до Нарвы: от 9.78 евро до 13 евро, через интернет билеты покупать дешевле.

Время прохождения пешей границы: если нет очередей, то минут 10, если очереди - минут 30.

Продолжительность поездки на маршрутке или автобусе из Ивангорода до Санкт-Петербурга: около 2 часов и 30 минут. Стоимость - около 400 рублей (5 евро). Итого: чуть менее 15 евро.

Расписание автобусов Ивангород - Санкт-Петербург ЗДЕСЬ.

Расписание маршруток - ниже.

ФОТО: limon.ee

Самый доступный и удобный для многих – прямой автобус по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург. Но не всегда самый дешевый.

Самыми комфортными позиционируют себя компании Lux Express и Ecolines.

В Ecolines пассажиры смогут пить кофе и какао бесплатно, на борту есть туалет и кондиционер, Wi-Fi, планшетные компьютеры и розетки.

Стоимость: около 22 евро в один конец с пассажира

Средняя продолжительность поездки: 6 часов и 25 минут

В Lux Express вас тоже будет ждать и кофе, и какао бесплатно, туалет, кондиционер, Wi-Fi, планшетные компьютеры и розетки. Некоторые рейсы – для особенно требовательных пассажиров, имеют Lux Express Lounge с более удобными сиденьями.

Средняя стоимость: 25-30 евро в один конец с пассажира, Lux Express Lounge – 55 евро с пассажира.

Средняя продолжительность поездки: около 7 часов, иногда дольше

Бюджетные, но быстрые и довольно комфортные автобусные компании – Temptrans и Baltic Shuttle.

Автобусы Temptrans с туалетом, Wi-Fi и розетками. Качество интернета не всегда отличное.

Стоимость: около 18 евро в один конец с человека

Продолжительность поездки: около 5 часов и 30 минут

Автобусы Baltic Shuttle с Wi-Fi и розетками, но не всегда с туалетом. Иногда рейс осуществляют автобусы российской фирмы, где нет уборной.

Стоимость: около 18 евро в один конец с человека

Продолжительность поездки: около 6 часов

Прямым поездом RZD Таллинн – Москва с остановкой в Санкт-Петербурге

Стоимость: около 23 евро с человека в один конец - сидячее место, купе - около 50 евро с человека в один конец

Средняя продолжительность поездки: около 7 часов

Самый-самый быстрый, но дорогой способ - на самолете авиакомпании Nordica из Таллинна

Продолжительность полета: около часа, плюс в аэропорт стоит прибыть заранее - за 1,5 - 2 часа