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  • Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона

Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона

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ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

В московском зале имени Чайковского в воскресенье рано утром началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. Желающих проститься с ним ожидается так много, что перекрыто несколько прилегающих к залу улиц, закрыт южный вестибюль метро "Маяковская", а число охраняющих порядок полицейских и военных измеряется сотнями, пишут Dni.ru.

Вся Большая Садовая улица уставлена венками – от губернаторов, президентов республик, коллег – кому-то Кобзон помогал, с кем-то дружил...

Одним из первых проститься с Иосифом Давыдовичем приехал Владислав Третьяк – легендарный советский хоккеист, депутат, который работал с Кобзоном в Госдуме. "Наша большая хоккейная семья лишилась своего члена, – заявил прославленный спортсмен в интервью Dni.Ru. – Он всегда поддерживал нас, когда мы играли на Олимпиадах за "Красную машину". А через свои песни учил патриотизму и любви к Родине".

Гроб с телом артиста установлен на сцене, на который певец не раз выступал. В ноябре 2017-го здесь он прощался с баритоном Дмитрием Хворостовским, а всего два месяца назад произносил трогательные слова о поэте Андрее Дементьеве. 

Домовина покрыта российским триколором, а в почетном карауле стоят гвардейцы. Слева от гроба выставлены главные награды певца и трогательная надпись из цветов от десяти внуков артиста: "Дедуле". Сами члены большой и дружной семьи Кобзона сидят права. Рядом с вдовой певица – первая женщина-космонавт планеты Валентина Терешкова. Она работала с артистом в Думе и просто давно дружила, поэтому его уход восприняла как личную потерю. Валентина Владимировна трогательно держала за руку Нелли Кобзон и не скрывала слез...

Напомним, прославленного певца не стало 30 августа. Он 15 лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием, но недуг оказался сильнее. До 81-го дня рождения Кобзон не дожил две недели.

Фото-и видеорепортаж смотрите ЗДЕСЬ! 

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