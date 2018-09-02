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  • Прямая трансляция: в Москве со слезами на глазах прощаются с Иосифом Кобзоном

Прямая трансляция: в Москве со слезами на глазах прощаются с Иосифом Кобзоном Приехал Владимир Путин...

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Сегодня, 2 сентября, в Москве проходит гражданская панихида по Иосифу Кобзону. 

Очередь возле московского Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось. 

Близкие, коллеги и поклонники прощаются с артистом в Концертном зале имени Чайковского, передает ТАСС. 

Певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Артист в последнее время находился в больнице.

Певца похоронят рядом с его матерью на Востряковском кладбище.

Вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон и сын Андрей Кобзон в этот день принимают соболезнования со всей России. 

ФОТО: Скриншот видео ТАСС

Проститься с Иосифом Давыдовичем пришли: телеведущая Яна Чурикова, певец Александр Маршал, театральный критик Михаил Швыдкой, киноактриса и ведущая Ангелина Вовк, певец Прохор Шаляпин, предприниматель Алимжан Тохтахунов, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова и многие другие российские культурные и политические деятели. 

Портал Limon.ee ведет фото-и видеотрансляцию. 

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