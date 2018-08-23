«Танцевальная волна» накрыла Таллинн! Cмотрите, что вытворяли на сцене Serebro и Юлия Волкова А вы там были?
23 августа 2018, 9:59
Вчера вечером на таллиннском Певческом поле прошло главное музыкальное событие этого лета. Это мы говорим про фестиваль «Танцевальная волна».
В этот вечер перед эстонскими зрителями выступили российские звезды. Смотрите, как отжигали на сцене бывшая солистка дуэта «Тату» Юлия Волкова и девчонки из группы Serebro.
Хедлайнером «Танцевальной волны» стала красотка Вера Брежнева. Фото и видео с ее выступления смотрите ЗДЕСЬ!