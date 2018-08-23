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  • «Танцевальная волна» накрыла Таллинн! Cмотрите, что вытворяли на сцене Serebro и Юлия Волкова

«Танцевальная волна» накрыла Таллинн! Cмотрите, что вытворяли на сцене Serebro и Юлия Волкова А вы там были?

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Вчера вечером на таллиннском Певческом поле прошло главное музыкальное событие этого лета. Это мы говорим про фестиваль «Танцевальная волна».

Serebro

ФОТО: Konstantin Sednev

В этот вечер перед эстонскими зрителями выступили российские звезды. Смотрите, как отжигали на сцене бывшая солистка дуэта «Тату» Юлия Волкова и девчонки из группы Serebro.

Юлия Волкова

ФОТО: Konstantin Sednev

Хедлайнером «Танцевальной волны» стала красотка Вера Брежнева. Фото и видео с ее выступления смотрите ЗДЕСЬ!

ФОТО: Konstantin Sednev

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