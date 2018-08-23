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Фото и видео: Вера Брежнева задала жару в Таллинне Дикие танцы и смена нарядов!

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Вчера вечером на столичном Певческом поле гремел фестиваль русской музыки «Танцевальная волна», хедлайнером которого стала Вера Брежнева.

Главная красавица России предстала перед таллиннской публикой, когда стрелки часов перевалили за полночь. Хотя на улице было довольно холодно, во время выступления певица успела сменить золотой брючный костюм на открытое летнее платье. Правда, мерзнуть Брежневой было некогда! Каждый номер певица на высоких каблуках лихо отплясывала со своим кардобалетом.

Смотрите галерею и видео!

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