Главная красавица России предстала перед таллиннской публикой, когда стрелки часов перевалили за полночь. Хотя на улице было довольно холодно, во время выступления певица успела сменить золотой брючный костюм на открытое летнее платье. Правда, мерзнуть Брежневой было некогда! Каждый номер певица на высоких каблуках лихо отплясывала со своим кардобалетом.