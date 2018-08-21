Вт, 21.08.2018
Галерея и видео: смотри, как гости Weekend прибывали в Пярну СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Cмотри
  • ТОП-10: самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

ТОП-10: самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

20 августа в Саду роз в Кадриорге Керсти Кальюлайд принимала гостей по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. Несмотря на дождливую погоду на приеме можно было встретить очень стильных людей. Мы выбрали самых-самых и сделали специальную галерею!

Незадолго до приема Керсти Кальюлайд намекнула в Facebook, что на прием можно приезжать в резиновых сапогах.

Некоторые женщины подошли к этому вопросу со всей серьезностью и надели по-настоящему модные сапожки, которые отлично подходили под наряд.

Галерею резиновых сапог на президентском приеме смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ