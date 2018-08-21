ТОП-10: самые стильные гости президентского приема в Кадриорге
21 августа 2018, 9:35
20 августа в Саду роз в Кадриорге Керсти Кальюлайд принимала гостей по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. Несмотря на дождливую погоду на приеме можно было встретить очень стильных людей. Мы выбрали самых-самых и сделали специальную галерею!
Незадолго до приема Керсти Кальюлайд намекнула в Facebook, что на прием можно приезжать в резиновых сапогах.
Некоторые женщины подошли к этому вопросу со всей серьезностью и надели по-настоящему модные сапожки, которые отлично подходили под наряд.
Галерею резиновых сапог на президентском приеме смотри ЗДЕСЬ!