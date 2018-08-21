ТОП-10: самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

20 августа в Саду роз в Кадриорге Керсти Кальюлайд принимала гостей по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. Несмотря на дождливую погоду на приеме можно было встретить очень стильных людей. Мы выбрали самых-самых и сделали специальную галерею!