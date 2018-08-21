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  • Как грибники: именитые гости приезжали на прием к Кальюлайд в резиновых сапогах (ГАЛЕРЕЯ)

Как грибники: именитые гости приезжали на прием к Кальюлайд в резиновых сапогах (ГАЛЕРЕЯ)

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В прошлые годы с погодой 20 августа в Эстонии везло, в этот раз в момент начала этой церемонии приема гостей в Саду роз в Кадриорге лил проливной дождь. Незадолго до приема Керсти Кальюлайд намекнула в Facebook, что на прием можно приезжать в резиновых сапогах. 

И если некоторые женщины надели по-настоящему модные сапожки, которые отлично подходили под наряд, то некоторые мужчины и женщины выбрали для приема первые попавшиеся резиновые сапоги, в которых принято ходить в лес или на рыбалку. 

Как вы считаете, резиновые сапоги на таком мероприятии - это модно и красиво, или же некрасиво и неуместно? Пишите в комментариях! 

Смотрите галерею! 

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