Как грибники: именитые гости приезжали на прием к Кальюлайд в резиновых сапогах (ГАЛЕРЕЯ)
21 августа 2018, 0:47
В прошлые годы с погодой 20 августа в Эстонии везло, в этот раз в момент начала этой церемонии приема гостей в Саду роз в Кадриорге лил проливной дождь. Незадолго до приема Керсти Кальюлайд намекнула в Facebook, что на прием можно приезжать в резиновых сапогах.
И если некоторые женщины надели по-настоящему модные сапожки, которые отлично подходили под наряд, то некоторые мужчины и женщины выбрали для приема первые попавшиеся резиновые сапоги, в которых принято ходить в лес или на рыбалку.
Как вы считаете, резиновые сапоги на таком мероприятии - это модно и красиво, или же некрасиво и неуместно? Пишите в комментариях!
Смотрите галерею!