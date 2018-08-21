Как грибники: именитые гости приезжали на прием к Кальюлайд в резиновых сапогах (ГАЛЕРЕЯ)

В прошлые годы с погодой 20 августа в Эстонии везло, в этот раз в момент начала этой церемонии приема гостей в Саду роз в Кадриорге лил проливной дождь. Незадолго до приема Керсти Кальюлайд намекнула в Facebook, что на прием можно приезжать в резиновых сапогах.