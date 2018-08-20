Не успели люди свыкнуться с разводом Риты Дакоты и Влада Соколовского, как стало известно, что Оксана Акиньшина также приняла решение уйти от мужа.
На выходных 31-летняя Оксана Акиньшина написала в своем Instagram, что они с мужем — 43-летним Арчилом Геловани — приняли решение разойтись.
«Видимо, это последнее время стало модно! И, наверное, лучше чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!» — написала актриса.
Причины расставания Оксана называть не стала. Напомним, Акиньшина и Геловани были вместе шесть лет.
Напомним, что неделю назад лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который также развелся с женой, открыто флиртовал со своей экс-возлюбленной Акиньшиной. Смотрите ЗДЕСЬ.