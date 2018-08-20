На выходных 31-летняя Оксана Акиньшина написала в своем Instagram, что они с мужем — 43-летним Арчилом Геловани — приняли решение разойтись.

«Видимо, это последнее время стало модно! И, наверное, лучше чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!» — написала актриса.

Причины расставания Оксана называть не стала. Напомним, Акиньшина и Геловани были вместе шесть лет.