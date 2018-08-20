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Оксана Акиньшина разводится с мужем Не Шнур ль тому виной?

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1167855 Russia, Moscow. 06/29/2012 Actress Oksana Akinshina and her husband, producer Archil Gelovani, attend the premiere of Rezo Gigineishvili's Love With Accent at the Oktyabr cinema. Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Не успели люди свыкнуться с разводом Риты Дакоты и Влада Соколовского, как стало известно, что Оксана Акиньшина также приняла решение уйти от мужа. 

На выходных 31-летняя Оксана Акиньшина написала в своем Instagram, что они с мужем — 43-летним Арчилом Геловани — приняли решение разойтись. 

«Видимо, это последнее время стало модно! И, наверное, лучше чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!» — написала актриса. 

Причины расставания Оксана называть не стала. Напомним, Акиньшина и Геловани были вместе шесть лет.

Напомним, что неделю назад лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который также развелся с женой, открыто флиртовал со своей экс-возлюбленной Акиньшиной. Смотрите ЗДЕСЬ.

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