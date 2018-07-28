«Дома поговорим»: ловелас Шнуров открыто флиртует с Акиньшиной

На Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса Оксана Акиньшиной и, кажется, он потянулся к ней. Неделю назад они разорвали соцсети своими совместными фото, а теперь беззастенчиво заигрывают друг с другом в микроблоге певца.

В своем Instagram лидер "Ленинграда" опубликовал снимок на котором позирует в спортивной форме. Ниже он пояснил, что готовится бежать марафон. Вскоре в комментариях к посту появилась Оксана. "Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом!" – атаковала артистка экс-возлюбленного колкой фразой. "Дома поговорим", – ответил ей Сергей.

Певец и актриса знакомы уже давно. Их первая встреча состоялась на съемках фильма "Игра мотыльков". Тогда Оксане исполнилось только пятнадцать, а Сергей был вдвое старше, однако это не помешало их отношениям продлиться около двух лет.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 27, 2018 at 3:53am PDT

Отметим, что не только Акиньшину подозревают в связи со Шнуровым. Поговаривают, что что после расставания с женой Сергей переключился на ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую. Интересно, что лидер группы "Ленинград" на три года младше бизнесвумен. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии.