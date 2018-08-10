Сб, 11.08.2018
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Джастин Бибер объяснил, почему расплакался на прогулке с невестой

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Justin Bieber ja Hailey Baldwin.

ФОТО: TMZLOS / TMZ/MEGA

На днях фанаты Джастина Бибера были обеспокоены эмоциональным состоянием певца: во вторник папарацци стали свидетелями слез Джастина и его невесты Хейли Болдуин на улице. Однако на следующий день влюбленных вновь видели вместе, и на этот раз они выглядели гораздо лучше.

Как сообщает Сплетник со ссылкой на TMZ, Джастин весело пританцовывал и охотно общался с поклонниками. Последние не упустили возможности спросить кумира, что довело его до слез накануне.

Джастин показал им книгу под названием "Смысл брака", которая была при нем. Бибер заявил, что у него просто был плохой день на пути к браку.

ФОТО: Скриншот.

Напомним, певец и его девушка готовятся к свадьбе: в начале июля Джастин публично подтвердил слухи о помолвке с Хейли Болдуин. Для обоих знаменитостей брак станет первым.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер разрыдался перед своей невестой и это вызвало бурную реакцию в Сети.

ФОТО: Array / MEGA

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