Что стряслось? Джастин Бибер разрыдался перед своей невестой в парке

Парочку засняли во время эмоционально напряженной прогулки в Верхнем Вест-Сайде, Нью-Йорк, США. Влюбленные катались на велосипедах, но в какой-то момент им пришлось остановиться. И Джастин выглядел очень расстроенным.

Они бросили велосипеды, и Хейли принялась трогательно утешать возлюбленного, который уронил лоб в руки и, судя по всему, плакал.

Но затем ситуация неожиданно развернулась на 180 градусов. И уговаривать не печалиться подружку пришлось самому певцу. Та, казалось,тоже прослезилась, хотя причина такого эмоционального поведения будущих супругов неясна. В итоге расстроенная парочка сидела, прижавшись головой к голове. Чем изрядно озадачила всех, кто следит за их жизнью. А поклонники и вовсе затаили дыхание.

До этого звёздные любовники горячо признавались друг другу в любви в соцсетях после сообщения о помолвке. Джастин написал, что Хейли — главная девушка в его жизни

Ты любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хотел бы провести её ни с кем другим. Ты делаешь меня намного лучше.

На что от Болдуин последовал быстрый и не менее нежный и трогательный ответ.