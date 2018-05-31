Стало известно, зачем пожаловал в Эстонию самый завидный жених арабского мира

Дело в том, что 35-летний принц Хамдан ведет активный образ жизни, список его увлечений огромен: прыжки с парашютом, дайвинг, рыбалка, соколиная охота, сноубординг, велоспорт и многое другое. Среди домашних питомцев Хамдана имеются такие экзотические животные, как белые тигры и львы.

И все же, особую страсть для принца представляют породистые жеребцы и конные виды спорта. Именно эта страсть и привела сказочно богатого принца в Эстонию. Принц и его родственники приехали на соревнования по дистанционным конным пробегам Padise Endurance Festival. В этом масштабном соревновании, которое стартовало сегодня рано утром, 31 мая, принимают участие девять государств.

Самое большое количество участников в Padise Endurance Festival в этом году из Арабских Эмиратов, в числе которых и несколько шейхов из Дубая.