ср, 30.05.2018
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  • Не на белом коне! Мы подсмотрели, на чем прибыл в Таллинн дубайский принц

Не на белом коне! Мы подсмотрели, на чем прибыл в Таллинн дубайский принц Смотрите фото!

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Как известно, наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум посетил Таллинн. Его даже видели сегодня катающимся на велосипеде в Пирита. 

В эстонскую столицу 35-летний принц прилетел на своем самолете. Boeing 747-400 сейчас дожидается своего хозяина в таллиннском аэропорту. По сравнению с ним другие самолеты кажутся игрушечными.

Напомним, что 35-летний Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум – самый завидный жених арабского мира. Его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.

Журнал Forbes в 2011 году оценил состояние наследника Дубая в 18 миллиардов долларов.

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