Не на белом коне! Мы подсмотрели, на чем прибыл в Таллинн дубайский принц Смотрите фото!
30 мая 2018 г., 22:28
Как известно, наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум посетил Таллинн. Его даже видели сегодня катающимся на велосипеде в Пирита.
В эстонскую столицу 35-летний принц прилетел на своем самолете. Boeing 747-400 сейчас дожидается своего хозяина в таллиннском аэропорту. По сравнению с ним другие самолеты кажутся игрушечными.
Напомним, что 35-летний Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум – самый завидный жених арабского мира. Его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.
Журнал Forbes в 2011 году оценил состояние наследника Дубая в 18 миллиардов долларов.