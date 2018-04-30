цветнастроениясиний! Мальчик из Таллинна рассмешил пародией на хит Киркорова

Помните, мы уже рассказывали вам о маленьком мальчике Лукасе, Instagram-страничка которого умиляет жителей не только Эстонии, но и других стран мира.
Лукасу сейчас два года и два месяца, а за тем, как малыш живет и растет, можно подглядывать в социальных сетях. Родители юного блогера, мать Варвара и отец Станислав, завели для сына страницу в соцсети Instagram, куда попадают результаты фотосессий и смешные видео.
Последним видеоэкспериментом творческой семьи стала пародия на нынешний хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Юморной клип на эту песню, в котором снялись звезды российской эстрады, в конце прошлой недели стал настоящей сенсацией в интернете.
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать почти без подготовки, – рассказала порталу Limon.ee Варвара. – с танцами нам помогла девочка из Таллинна Виктория Чумак. Мы пророчим ей большое будущее и отправляем всей семьей на шоу "Танцы" в следующем сезоне».
Пародию на песню «Цвет настроения синий» родители Лукаса снимали в Пыхья-Таллинне и в торговом центре Кристийне. Жителям Эстонии видео так понравилось, что директ интернет-странички Лукаса за сутки завалили хвалебными отзывами. А самое главное – таллиннская семья за свою пародию получила хвалебное письмо от продюсерского центра Ивана Урганта. Ведь именно Ургант стал креативным продюсером клипа «Цвет настроения синий» (оригинал можно посмотреть ЗДЕСЬ!).