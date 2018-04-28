Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками на глазах у Киркорова

Григорий Лепс принял участие в съемке клипа на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения – синий». Презентация ролика состоялась в рамках шоу Ивана Урганта, который, к слову, тоже снялся в творении поп-короля отечественной эстрады.

По сюжету Киркоров изображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам с приятелями. По дороге компания буянит, грабит, а герой Филиппа не раз демонстрирует прохожим средний палец.

ФОТО: Instagram

Во время продолжительной прогулки Киркоров и его команда встречают на своем пути выгуливающего собачку и убирающего за ней фекалии Николая Баскова, в супермаркете суют початую бутылку с алкоголем сидящему в продуктовой тележке пятилетнему сыну Яны Рудковской Александру (в кадре отметилась и Яна, гневно отчитывающая хулиганов), а на кассе им выбивает покупку Ольга Бузова.

Поднимаясь по лестнице в переходе, Киркоров с брезгливым видом смотрит на дерущихся за бутылку бомжей. Одним из них оказался Григорий Лепс. На подземной парковке ребята хулиганят, и на них с осуждением смотрит Тимати в окружении нескольких детей, видимо, в клипе рэпер изображает отца семейства. Чтобы потомство не видело хулиганов, тот быстро сажает ребят в автомобиль. Также в клипе блогер Иван Ургант – звезду шоу-бизнеса, смутно напоминающую Филиппа Киркорова.

ФОТО: Instagram

Первая часть ролика завершается кадрами из метро: Киркоров возвращается домой и неожиданно видит у двери даму с причёской и образом, как у его бывшей жены Аллы Пугачёвой. Во второй части Ургант в роли клипмейкера пересказывает сидящему в гримёрке Киркорову сюжет нового клипа.