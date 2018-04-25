среда, 25 апреля 2018 г.
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Эксклюзив Limon.ee: что произойдет, если житель Таллинна будет мыться в фонтане?

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Фонтан перед кинотеатром "Космос". Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня утром портал Limon.ee показал вам сюжет о работающих столичных фонтанах, где уже можно романтично проводить время и фотографироваться. Естественно, мы этим не ограничились и решили узнать, что будет, если кто-то решит нырнуть в фонтан и там помыться. 

Отвечает Таллиннский департамент муниципальной полиции:

«Согласно 7 пункту 13 параграфа правил общественного порядка в Таллинне запрещено мыться, мыть транспортное средство или другие вещи во внутренних водоемах города, в море, фонтанах, бассейнах и других подобных не предназначенных для этого местах; также запрещено загрязнять водоемы любым другим способом. И это независимо от погодных условий. 

За это нарушение может грозить штраф до 100 штрафных единиц или до 400 евро». 

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