Эксклюзив Limon.ee: что произойдет, если житель Таллинна будет мыться в фонтане?
25 апреля 2018 г., 13:42
Сегодня утром портал Limon.ee показал вам сюжет о работающих столичных фонтанах, где уже можно романтично проводить время и фотографироваться. Естественно, мы этим не ограничились и решили узнать, что будет, если кто-то решит нырнуть в фонтан и там помыться.
Отвечает Таллиннский департамент муниципальной полиции:
«Согласно 7 пункту 13 параграфа правил общественного порядка в Таллинне запрещено мыться, мыть транспортное средство или другие вещи во внутренних водоемах города, в море, фонтанах, бассейнах и других подобных не предназначенных для этого местах; также запрещено загрязнять водоемы любым другим способом. И это независимо от погодных условий.
За это нарушение может грозить штраф до 100 штрафных единиц или до 400 евро».