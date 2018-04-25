Эксклюзив Limon.ee: что произойдет, если житель Таллинна будет мыться в фонтане?

Сегодня утром портал Limon.ee показал вам сюжет о работающих столичных фонтанах, где уже можно романтично проводить время и фотографироваться. Естественно, мы этим не ограничились и решили узнать, что будет, если кто-то решит нырнуть в фонтан и там помыться.