среда, 25 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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Вот это яйцо! Какими фонтанами уже балует Таллинн жителей и гостей города (ВИДЕО) Эксклюзив Limon.ee!

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Кажется, морозы этой весной отступили даже по ночам. В связи с чем в Таллинне уже заработали первые фонтаны. Пока у фонтанов мало красок и оригинальности, но романтики найдут для себя лучшее место для селфи или поцелуев даже в апреле. 

К середине мая в эстонской столице будут струиться несколько десятков фонтанов. Но не нужно так долго ждать. Портал Limon.ee и Эдгар Гергель 24 апреля отправились средь бела дня на поиски фонтанов. И вот какие из них уже функционируют и радует детей и взрослых. 

Смотрите видео! И помните, что Limon.ee - развлекательный портал, иногда мы любим немного чудить на улицах города. 

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