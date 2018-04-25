Вот это яйцо! Какими фонтанами уже балует Таллинн жителей и гостей города (ВИДЕО) Эксклюзив Limon.ee!
25 апреля 2018 г., 9:30
Кажется, морозы этой весной отступили даже по ночам. В связи с чем в Таллинне уже заработали первые фонтаны. Пока у фонтанов мало красок и оригинальности, но романтики найдут для себя лучшее место для селфи или поцелуев даже в апреле.
К середине мая в эстонской столице будут струиться несколько десятков фонтанов. Но не нужно так долго ждать. Портал Limon.ee и Эдгар Гергель 24 апреля отправились средь бела дня на поиски фонтанов. И вот какие из них уже функционируют и радует детей и взрослых.
Смотрите видео! И помните, что Limon.ee - развлекательный портал, иногда мы любим немного чудить на улицах города.