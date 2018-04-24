Видео: этот парень ступил на край небоскреба в Таллинне с единственной целью...

Всё это выполняется без страховки и дублеров. Внизу нет ни спасателей, ни полиции, ни даже скорой. О своих съемках этот смельчак не оповещает службу спасения 112. Под прицелами нескольких камер и дрона, который ведет съемку с воздуха, этот парень совсем не боится смерти и ходит по краю крыши.

Полторы недели назад в эстонской столице гостил скандальный украинский руфер Mustang Wanted, который известен своими смертельно опасными трюками без страховки по всему миру. За это его много раз в разных европейских городах, а также в России и на Украине доставляли в участок.

С этим всемирно известных руфером связаны две истории в России, после чего его объявили в розыск.

В Таллинн он приехал без каких-то особых задач. Как и обычно. А на высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских женщин и показать себя.