вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Видео: этот парень ступил на край небоскреба в Таллинне с единственной целью...

Видео: этот парень ступил на край небоскреба в Таллинне с единственной целью...

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Солнечный весенний день, довольно сильный ветер. 13-этажное офисное здание Eesti Meedia в центре Таллинна на улице Маакри. Молодой парень в капюшоне и очках ступил на самый край... 

Всё это выполняется без страховки и дублеров. Внизу нет ни спасателей, ни полиции, ни даже скорой. О своих съемках этот смельчак не оповещает службу спасения 112. Под прицелами нескольких камер и дрона, который ведет съемку с воздуха, этот парень совсем не боится смерти и ходит по краю крыши. 

Полторы недели назад в эстонской столице гостил скандальный украинский руфер Mustang Wanted, который известен своими смертельно опасными трюками без страховки по всему миру. За это его много раз в разных европейских городах, а также в России и на Украине доставляли в участок. 

С этим всемирно известных руфером связаны две истории в России, после чего его объявили в розыск. 

В Таллинн он приехал без каких-то особых задач. Как и обычно. А на высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских женщин и показать себя. 

Смотрите эксклюзивное видеоинтервью! Также следите в этом видеоролике за шокирующими трюками парня по всему миру! 

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