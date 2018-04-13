Галерея: скандальный украинский руфер выполняет смертельно опасные трюки в Таллинне

С этим всемирно известных руфером связаны две истории в России.

Ночью 6 мая 2013 года Mustang Wanted во время разводки Троицкого моста в Санкт-Петербурге забрался на опору контактной трамвайной сети, стоящую в верхней части пролёта, находился там около часа. Затем зажёг фальшфейер и начал им размахивать, удерживаясь другой рукой за конструкцию опоры. Это послужило поводом внеплановой сводки моста. Сам виновник происшествия, спрыгнув в воду, добрался до берега и скрылся на ожидавшем его мотоцикле.

Утром 20 августа 2014 в 7:15 на шпиле жилого дома на Котельнической набережной, 1/15 в Москве был замечен украинский флаг, который провисел там около трех часов; также была покрашена половина звезды, венчающая шпиль высотки, в голубой цвет (которая также приобрела расцветку украинского флага).

Сегодня он в Таллинне, смотрите, что вытворяет!