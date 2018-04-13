пятница, 13 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Галерея: скандальный украинский руфер выполняет смертельно опасные трюки в Таллинне

Галерея: скандальный украинский руфер выполняет смертельно опасные трюки в Таллинне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня фотограф заметил двоих мужчин в темных свитшотах, выполняющих просто немыслимые и смертельно опасные трюки на трубе в Таллинне. Как стало известно порталу Limon, это скандальный украинский руфер Mustang Wanted. 

С этим всемирно известных руфером связаны две истории в России. 

Ночью 6 мая 2013 года Mustang Wanted во время разводки Троицкого моста в Санкт-Петербурге забрался на опору контактной трамвайной сети, стоящую в верхней части пролёта, находился там около часа. Затем зажёг фальшфейер и начал им размахивать, удерживаясь другой рукой за конструкцию опоры. Это послужило поводом внеплановой сводки моста. Сам виновник происшествия, спрыгнув в воду, добрался до берега и скрылся на ожидавшем его мотоцикле.

Утром 20 августа 2014 в 7:15 на шпиле жилого дома на Котельнической набережной, 1/15 в Москве был замечен украинский флаг, который провисел там около трех часов; также была покрашена половина звезды, венчающая шпиль высотки, в голубой цвет (которая также приобрела расцветку украинского флага).

Сегодня он в Таллинне, смотрите, что вытворяет! 

Подборку его смертельно опасных трюков смотрите ниже!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ