четверг, 19 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Деньги есть. А вы – держитесь! Смотрите, как живут дети миллионеров Лондона

Деньги есть. А вы – держитесь! Смотрите, как живут дети миллионеров Лондона

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ФОТО: Chloe Khan / Facebook

Недавно мы показывали вам как живут дети российских миллионеров, а теперь предлагаем фотоподборку из жизни детей лондонских богачей.

Rich Kids of London или или же «Богатые дети Лондона» – любопытная страничка в Instagram с огромным числом подписчиков со всего мира. Сюда попадают только молодые, красивые и безумно богатые. Автор блога выкладывает в нем снимки из аккаунтов обеспеченных молодых англичан: их фото с дорогущими авто, яхтами, самолетами, различными гаджетами, а также результаты дорогих манипуляций с собственной внешностью.

Готову окунуться в красивую жизнь? Смотрите фотоподборку с Rich Kids of London!

 

London student life @elliot.spiers

A post shared by RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) on

 

Celebrating Halloween in private jet 🎃🐰✈️ Courtesy of @lanascolaro

A post shared by RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) on

 

@patrickbradleyx is set for the weekend 😏👌🏼

A post shared by RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) on

 

Starting young 👶🏼✈️ via @theluxegoals

A post shared by RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) on

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