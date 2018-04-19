Деньги есть. А вы – держитесь! Смотрите, как живут дети миллионеров Лондона

Rich Kids of London или или же «Богатые дети Лондона» – любопытная страничка в Instagram с огромным числом подписчиков со всего мира. Сюда попадают только молодые, красивые и безумно богатые. Автор блога выкладывает в нем снимки из аккаунтов обеспеченных молодых англичан: их фото с дорогущими авто, яхтами, самолетами, различными гаджетами, а также результаты дорогих манипуляций с собственной внешностью.