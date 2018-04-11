Богатые не плачут! Смотрите, как живут дети российских богачей

Rich Russian Kids или же «Богатые русский дети» – любопытная страничка в Instagram с огромным числом подписчиков со всего мира. Автор анонимного блога выкладывает в нем снимки из аккаунтов обеспеченных молодых россиян. Дети олигархов регулярно хвастаются в своих профилях дорогими авто, часами, гаджетами, предметами роскоши, демонстрируют фотографии, сделанные на шикарных яхтах, и собственные селфи с влиятельными лицами государства, а также результаты дорогих манипуляций с собственной внешностью.