среда, 11 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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  • Богатые не плачут! Смотрите, как живут дети российских богачей

Богатые не плачут! Смотрите, как живут дети российских богачей Деньги есть. А вы – держитесь!

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ФОТО: Nita Kuzmina / Facebook

Социальные сети – отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свою шикарную жизнь. Дети российских миллионеров будто соревнуются в Instagram, показывая кто из них изысканнее транжирит родительские финансы.

Rich Russian Kids или же «Богатые русский дети» – любопытная страничка в Instagram с огромным числом подписчиков со всего мира. Автор анонимного блога выкладывает в нем снимки из аккаунтов обеспеченных молодых россиян. Дети олигархов регулярно хвастаются в своих профилях дорогими авто, часами, гаджетами, предметами роскоши, демонстрируют фотографии, сделанные на шикарных яхтах, и собственные селфи с влиятельными лицами государства, а также результаты дорогих манипуляций с собственной внешностью.

Автор блога публикует снимки со ссылкой на их авторов, правда, добавляет ко всем фотографиям ироничные подписи. «Что с погодой на родине? Сочувствую», — так, например, аноним прокомментировал фото, на котором изображена полуобнаженная девушка, отдыхающая на яхте.

Смотрите нашу подборку ярких снимков с Rich Russian Kids!

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