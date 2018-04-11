Богатые не плачут! Смотрите, как живут дети российских богачей

Социальные сети – отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свою шикарную жизнь. Дети российских миллионеров будто соревнуются в Instagram, показывая кто из них изысканнее транжирит родительские финансы.
Rich Russian Kids или же «Богатые русский дети» – любопытная страничка в Instagram с огромным числом подписчиков со всего мира. Автор анонимного блога выкладывает в нем снимки из аккаунтов обеспеченных молодых россиян. Дети олигархов регулярно хвастаются в своих профилях дорогими авто, часами, гаджетами, предметами роскоши, демонстрируют фотографии, сделанные на шикарных яхтах, и собственные селфи с влиятельными лицами государства, а также результаты дорогих манипуляций с собственной внешностью.
Автор блога публикует снимки со ссылкой на их авторов, правда, добавляет ко всем фотографиям ироничные подписи. «Что с погодой на родине? Сочувствую», — так, например, аноним прокомментировал фото, на котором изображена полуобнаженная девушка, отдыхающая на яхте.
Смотрите нашу подборку ярких снимков с Rich Russian Kids!