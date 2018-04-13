Премьера фильма «Тренер» стала одним из самых громких событий в Москве. На мероприятии отметились Светлана Ходченкова, Ольга Зуева, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров и многие другие. В широкий прокат дебютная картина Данилы Козловского выйдет 19 апреля. А ЗДЕСЬ вы можете выиграть билеты на фильм в таллиннский кинотеатр Coca-Cola Plaza.