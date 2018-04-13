Фото: Ходченкова сверкнула провокационным вырезом на премьере у Козловского
13 апреля 2018 г., 13:44
Премьера фильма «Тренер» стала одним из самых громких событий в Москве. На мероприятии отметились Светлана Ходченкова, Ольга Зуева, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров и многие другие. В широкий прокат дебютная картина Данилы Козловского выйдет 19 апреля. А ЗДЕСЬ вы можете выиграть билеты на фильм в таллиннский кинотеатр Coca-Cola Plaza.
Светлана Ходченкова предстала перед фотографами в сдержанном брючном костюме, но глубоким вырезом. Длинное колье и сумка известного итальянского бренда эффектно дополнили образ артистки.