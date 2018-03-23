Дмитрию Борисову изощренно мстят? Правда о замене ведущего в «Пусть говорят»

Первый канал опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о смене ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова на блогера Николая Соболева. В пресс-службе отметили, что довольны успехами новой команды, сумевшей вывести проект в 20-ку лучших программ 2017 года

Ранее Соболев сделал заявление о новом месте работы в соцсетях. Смотрите ЗДЕСЬ!

«Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась, - сказали ТАСС в пресс-службе телеканала. - Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами».