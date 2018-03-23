В ток-шоу «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего: смотрите фото!

На официальной странице в соцсети «ВКонтакте» известный блогер Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача «Пусть говорят» выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на Первом», – написал блогер.

Мяу!😍 A post shared by Nikolay Sobolev (@sobolevv) on Mar 14, 2018 at 5:38am PDT

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни порадовались, другие расстроились, а кто-то и вовсе не поверил.

«Со мной шоу приобретет другие краски. Я много раз говорил, что посотрудничаю с ТВ только в случае, если они пойдут на взаимодействие в плане контента», – пояснил Соболев. Поклонникам скандального ток-шоу остается теперь только дождаться понедельника, чтобы узнать правда это или нет!