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  • В ток-шоу «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего: смотрите фото!

В ток-шоу «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего: смотрите фото! Телезрители в растерянности!

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Дмитрий Борисов

ФОТО: Первый канал

Похоже, что зрителям популярного российского ток-шоу придется снова привыкать к новому телеведущему.

На официальной странице в соцсети «ВКонтакте» известный блогер Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача «Пусть говорят» выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на Первом», – написал блогер.

 

Мяу!😍

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Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни порадовались, другие расстроились, а кто-то и вовсе не поверил. 

«Со мной шоу приобретет другие краски. Я много раз говорил, что посотрудничаю с ТВ только в случае, если они пойдут на взаимодействие в плане контента», – пояснил Соболев. Поклонникам скандального ток-шоу остается теперь только дождаться понедельника, чтобы узнать правда это или нет!

Ток-шоу «Пусть говорят» выходит в эфир с 2001 года. Ранее оно называлась «Большая стирка» и «Пять вечеров». Его бессменным ведущим был Андрей Малахов. С лета 2017 года его заменил бывший ведущий новостей Дмитрий Борисов. Такое решение руководство Первого канала приняло после ухода Малахова на «Россию 1».

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