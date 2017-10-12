Полиция задержала девушку, снявшую на видео смерть «голой россиянки» в Доминикане

Именно она и была за рулем автомобиля, из окна которого высунулась россиянка Наталья Бородина и ударилась головой о дорожный знак. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах Доминиканы.

После дачи показаний подруга Бородиной с Украины была отпущена. При этом предварительно дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

35-летняя Наталья Бородина высунулась из окна автомобиля на большой скорости. В этот момент машина сблизилась с дорожным знаком, и женщина ударилась головой. От полученной травмы россиянка умерла на месте.