Голая россиянка погибла в Доминикане во время опасного трюка на автомобиле

35-летняя Наталья Бородина приехала в Доминикану, чтобы отдохнуть как следует, однако явно не рассчитала с весельем. Полуголая уроженка Челябинской области высунулась из окна движущегося авто и ударилась головой о дорожный знак. Из-за открытого перелома черепа и политравмы девушка скончалась на месте.

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По сообщениям СМИ, Наталья давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.

Однажды я уйду из дома. И вычеркну из жизни наши дни! Однажды я сменю все адреса и телефоны.. И больше не скажу, как я люблю.. И это станет как-то непривычно... И холодно на сердце от тоски... А я устала от твоих "обычно"... Мне надоело жить и ждать любви...

Впрочем, в социальных сетях Наталья действительно не отличалась скромностью. Погибшая любила публиковать провокационные фотографии, которые демонстрировали ее грудь и длинные ноги.

Наталья много путешествовала, любила кататься на лыжах, ходила по дорогим ресторанам и вела активный образ жизни. Но, несмотря на всю эту внешнюю мишуру, внутри она была достаточно ранимым человеком. Погибшая писала стихи о потерянной любви и делилась ими с друзьями.