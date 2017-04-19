Телеведущая Елена Соломина пришла на работу с кошкой, чтобы провести над ней опыт в прямом эфире
19 апреля 2017 г., 13:09
Таллиннские власти совместно с сетью приютов для животных Varjupaikade MTÜ в конце апреля и в мае в рамках Месячника благоустройства проводят кампанию по чипированию собак и кошек по льготной цене, передает ERR.
Кошка Муся, домашняя питомица ведущей программы "Кофе+" Елены Соломиной, прошла эту процедуру непосредственно в студии. Надо отметить, что Муся держалась стойко!
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