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Телеведущая Елена Соломина пришла на работу с кошкой, чтобы провести над ней опыт в прямом эфире

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ФОТО: Кадр из видео

Таллиннские власти совместно с сетью приютов для животных Varjupaikade MTÜ в конце апреля и в мае в рамках Месячника благоустройства проводят кампанию по чипированию собак и кошек по льготной цене, передает ERR.

Кошка Муся, домашняя питомица ведущей программы "Кофе+" Елены Соломиной, прошла эту процедуру непосредственно в студии. Надо отметить, что Муся держалась стойко!

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

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