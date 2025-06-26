«Полный бред! Увидишь почти в два раза меньше, чем обещали, а платишь столько же!» - возмущаются в соцсетях по поводу рок-фестиваля в Таллинне. Дело в том, что на сцену выйдет гораздо меньше исполнителей, чем планировалось изначально.