Рожденные жить в роскоши: имена женщин, которые притягивают деньги

Елена

Женщины с этим именем обладают мощной энергетикой. Деньги и удача очень их любят. Целеустремленные и с решительным характером - такие женщины воплощают в жизнь все свои мечты. Елена всегда планирует будущее, в том числе и что касается финансов. За такую целеустремленность и профессионализм судьба ее вознаграждает.

Татьяна

Обладательницы этого имени амбициозные и принципиальные. Они имеют очень сильную энергетику и достигают благодаря этому успеха. Татьяна - очень упрямая и умеет отстоять свою позицию. Из-за своего стремления к лидерству она может стать руководителем крупной компании, политиком или успешной предпринимательницей. Деньги очень любят женщин с этим именем.

Наталья