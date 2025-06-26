Осенью 2023 года из представительства BMW в Тарту со дня был уволен техник, проработавший в компании много лет. Работодатель обвинил его в краже неисправной запчасти. Спор дошел до суда, который принял решение в пользу работника.
Хенри из Тарту проработал техником в представительстве BMW в Тарту, которое управляется компанией Inchcape Motors Estonia, более семи лет. В августе 2023 года в сервис Inchcape в Тарту был доставлен BMW X5 на гарантийный ремонт. У автомобиля была обнаружена неисправность форсунки.