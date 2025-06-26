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Уволенный со дня сотрудник выиграл суд против известной в Эстонии автомобильной компании (1)

Перевод: Герман Аверьянов
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Осенью 2023 года из представительства BMW в Тарту со дня был уволен техник, проработавший в компании много лет. Работодатель обвинил его в краже неисправной запчасти. Спор дошел до суда, который принял решение в пользу работника.

Хенри из Тарту проработал техником в представительстве BMW в Тарту, которое управляется компанией Inchcape Motors Estonia, более семи лет. В августе 2023 года в сервис Inchcape в Тарту был доставлен BMW X5 на гарантийный ремонт. У автомобиля была обнаружена неисправность форсунки.

Хенри заменил форсунку и отнес старую в склад. «Через две недели ко мне подошел работник склада и сказал, что не может найти форсунку», - рассказал Хенри в телепередаче Kuuuurija, вышедшей в эфир в ноябре прошлого года.

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