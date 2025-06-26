Украинская певица Каминская из «НеАнгелов» ошарашила фото с Януковичем на Канарах

Экс-президент-беглец Виктор Янукович, в этом году заочно получивший в Украине второй приговор - 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу, внезапно «засветился» на Канарах.
Ну, не то чтобы он «засветился» сам - фотографию с ним на своей странице в соцсети опубликовала бывшая участница украинского дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская. В подписи к снимку она написала: «Какие люди на Канарах!»
Пользователи бурно отреагировали на публикацию Каминской. «Это полный трэш! Вы вообще дружите с головой? Наши лучшие ребята гибнут за свободу и независимость, а ты выкладываешь фото с этой тварью. Вот что делает невежество и безграмотность», – говорится в одном из комментариев.
«Гордиться таким фото точно не стоит», - написал другой комментатор.
«Если это не фотошоп - то вы ничем не лучше него! А если фотошоп, то что у вас в голове, чтобы такое выставлять?» - добавили в еще одном комментарии.
Позже Каминская выложила и фото с «Дональдом Трампом», окончательно дав понять, что снимки - фейковые. Над обеими публикациями появилось пометка: изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.