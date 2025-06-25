ВИДЕО Вера Брежнева во время концерта едва не упала со сцены

Певица Вера Брежнева попала в конфуз во время своего концерта в Кишиневе. Исполняя русскоязычный трек «Близкие люди» в столице Молдовы, артистка потеряла равновесие и едва не упала со сцены. Более того, в этот момент слушатели поняли, что Брежнева поет под фонограмму, пишет Фокус.
Видео появилось в TikTok. На нем можно увидеть, как Брежнева едва не упала со сцены, однако песня не остановилась, а голос артистки даже не дрогнул. Брежнева лишь крикнула в микрофон «Ау» от неожиданности. Позже артистка попыталась исправить ситуацию и продолжила петь уже вживую.
Под видео в TikTok пользователи раскритиковали Веру, которая продолжает петь на русском во время полномасштабной войны.
«Вот и доказательства что поет под фонограмму»; «А почему на русском?»; «Люди заплатили деньги, чтобы послушать запись»; «Голос ушел вместе с Меладзе», - писали в комментариях.
Похожие вопросы Брежневой поклонники задавали и раньше. Тогда Вера, которая уехала из России в 2022 году, ответила так: «Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее».