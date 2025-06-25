ВИДЕО Вера Брежнева во время концерта едва не упала со сцены

Видео появилось в TikTok. На нем можно увидеть, как Брежнева едва не упала со сцены, однако песня не остановилась, а голос артистки даже не дрогнул.​ Брежнева лишь крикнула в микрофон «Ау» от неожиданности. Позже артистка попыталась исправить ситуацию и продолжила петь уже вживую.

Под видео в TikTok пользователи раскритиковали Веру, которая продолжает петь на русском во время полномасштабной войны.

«Вот и доказательства что поет под фонограмму»; «А почему на русском?»; «Люди заплатили деньги, чтобы послушать запись»; «Голос ушел вместе с Меладзе», - писали в комментариях.