«С мангалом – можно, с питомцем – нельзя?!» Жители Таллинна недовольны работой охранной фирмы на озере Харку

В редакцию обратилась жительница района Хааберсти, обеспокоенная ситуацией на озере Харку. По ее словам, с началом летнего сезона охранная фирма стала активно делать замечания владельцам собак даже вдали от официального пляжа. Как она отмечает, ограничения вводятся без соответствующих информационных знаков.
Жительница Таллинна София рассказала, что в один из теплых дней решила погулять с собакой у озера Харку - вдали от официального пляжа, на так называемой «дикой» части берега, где обычно не бывает людей.