«С мангалом – можно, с питомцем – нельзя?!» Жители Таллинна недовольны работой охранной фирмы на озере Харку

Жительница Таллинна София рассказала, что в один из теплых дней решила погулять с собакой у озера Харку - вдали от официального пляжа, на так называемой «дикой» части берега, где обычно не бывает людей.

По ее словам, она не раз бывала там еще до начала купального сезона: расстилала плед, наслаждалась погодой, а ее собака спокойно бегала и плавала в озере. Ранее, по словам Софии, в этом месте она часто видела других отдыхающих - кто-то жарил мясо, кто-то купался вместе с животными. И, как она отмечает, никаких запрещающих знаков на этой территории никогда не было.