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Чт, 26.06.2025
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Известный блогер о скандале на звездной свадьбе: «Если честно, то мне вообще по**й!»

Меэлис Томсон.

Несмотря на то, что свадьба популярного блогера Mallukas  уже позади, связанные с ней скандалы продолжают будоражить общественность. Дело в том, что приглашенная на торжество блогер Marimell пришла на праздник в сопровождении гостя, которого не было в списке. В итоге паре пришлось почти сразу же покинуть мероприятие.

22 июня в старинной усадьбе Саку состоялась одна из самых долгожданных свадеб года: известный эстонский блогер Mallukas вышла замуж за своего избранника Томаса Легранта.

На торжество были приглашены такие известные личности, как Андрей Зевакин, Марью Карин, Сильвия Ильвес, Хендрик Сал-Саллер и другие.

На праздник приехала и блогерская пара Marimell. Однако по прибытии их ждала неожиданность: встреча оказалась холодной и пренебрежительной. Как оказалось, Mallukas не хотела видеть на своей свадьбе мужа Мари-Леэн Альберс - Меэлиса Томсона. Почему? Это знает лишь она сама.

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