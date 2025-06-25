Известный блогер о скандале на звездной свадьбе: «Если честно, то мне вообще по**й!»

Несмотря на то, что свадьба популярного блогера Mallukas уже позади, связанные с ней скандалы продолжают будоражить общественность. Дело в том, что приглашенная на торжество блогер Marimell пришла на праздник в сопровождении гостя, которого не было в списке. В итоге паре пришлось почти сразу же покинуть мероприятие.