Известный блогер о скандале на звездной свадьбе: «Если честно, то мне вообще по**й!»

Несмотря на то, что свадьба популярного блогера Mallukas уже позади, связанные с ней скандалы продолжают будоражить общественность. Дело в том, что приглашенная на торжество блогер Marimell пришла на праздник в сопровождении гостя, которого не было в списке. В итоге паре пришлось почти сразу же покинуть мероприятие.
22 июня в старинной усадьбе Саку состоялась одна из самых долгожданных свадеб года: известный эстонский блогер Mallukas вышла замуж за своего избранника Томаса Легранта.
На торжество были приглашены такие известные личности, как Андрей Зевакин, Марью Карин, Сильвия Ильвес, Хендрик Сал-Саллер и другие.