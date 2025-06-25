Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет брака

Известно, что экс-супруги объявили о завершении отношений еще в 2023 году, однако только в мае этого года начался их бракоразводный процесс. А на днях, как сообщает издание People, Джекман и Фернесс уже получили соответствующие документы о расторжении брака, который длился 27 лет.

К слову, у актеров есть двое общих детей: Оскар Максимилиан и Ава Элиот. Известно, что экс-пара не имела брачного договора, но они смогли поделить совместное имущество без громких скандалов.