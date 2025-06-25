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Чт, 26.06.2025
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В Валга ранее судимый мужчина убил человека

Перевод: Герман Аверьянов
Цепь трагических событий началась в магазине Coop на улице Выру в Валга, откуда задержанный за причинение смерти мужчина украл пачку кофе.

В это воскресенье вся Эстония была потрясена: 63-летний мужчина, пытавшийся остановить в магазине вора, был убит из-за пачки кофе. Стало известно, что 33-летний убийца ранее был судим.

В воскресенье днем в магазине Coop в Валга 33-летний мужчина ударил ножом 63-летнего Андреса Эйхе, в результате чего тот скончался на месте.

В редакцию Kuuuurija поступила информация, что убийцей оказался ранее судимый Йоэль Кайссь.

По данным редакции, ранее Кайссь избил человека железным прутом.

В предыдущем судебном решении о прошлых преступлениях Кайсся было написано следующее:

«Уровень насилия и тяжесть последствий увеличились по сравнению с предыдущими случаями. При совершении текущего преступления он использовал в качестве оружия железный прут, и действие не было заранее спланировано.

Ранее преступления имели заранее спланированный характер, например, преступления против собственности. Причинами криминального поведения являются наркотическая зависимость, недостаточные навыки решения проблем и конфликтов, криминальное окружение и стремление к экономической выгоде.

Учитывая возраст, непрерывную криминальную деятельность и рост тяжести преступлений, можно констатировать, что риск совершения новых преступлений со стороны данного лица остается очень высоким».

Советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан сказала редакции:

«В настоящий момент речь идет о предварительном подозрении, и полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Поскольку обвинение пока не предъявлено и нет обвинительного приговора, прокуратура считает неправильным нарушать презумпцию невиновности и раскрывать имя подозреваемого».

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