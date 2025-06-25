В Валга ранее судимый мужчина убил человека

В это воскресенье вся Эстония была потрясена: 63-летний мужчина, пытавшийся остановить в магазине вора, был убит из-за пачки кофе. Стало известно, что 33-летний убийца ранее был судим.
В воскресенье днем в магазине Coop в Валга 33-летний мужчина ударил ножом 63-летнего Андреса Эйхе, в результате чего тот скончался на месте.
В редакцию Kuuuurija поступила информация, что убийцей оказался ранее судимый Йоэль Кайссь.
По данным редакции, ранее Кайссь избил человека железным прутом.
В предыдущем судебном решении о прошлых преступлениях Кайсся было написано следующее:
«Уровень насилия и тяжесть последствий увеличились по сравнению с предыдущими случаями. При совершении текущего преступления он использовал в качестве оружия железный прут, и действие не было заранее спланировано.
Ранее преступления имели заранее спланированный характер, например, преступления против собственности. Причинами криминального поведения являются наркотическая зависимость, недостаточные навыки решения проблем и конфликтов, криминальное окружение и стремление к экономической выгоде.
Учитывая возраст, непрерывную криминальную деятельность и рост тяжести преступлений, можно констатировать, что риск совершения новых преступлений со стороны данного лица остается очень высоким».
Советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан сказала редакции:
«В настоящий момент речь идет о предварительном подозрении, и полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Поскольку обвинение пока не предъявлено и нет обвинительного приговора, прокуратура считает неправильным нарушать презумпцию невиновности и раскрывать имя подозреваемого».