В Валга ранее судимый мужчина убил человека

В воскресенье днем в магазине Coop в Валга 33-летний мужчина ударил ножом 63-летнего Андреса Эйхе, в результате чего тот скончался на месте.

В редакцию Kuuuurija поступила информация, что убийцей оказался ранее судимый Йоэль Кайссь.

По данным редакции, ранее Кайссь избил человека железным прутом.

В предыдущем судебном решении о прошлых преступлениях Кайсся было написано следующее:

«Уровень насилия и тяжесть последствий увеличились по сравнению с предыдущими случаями. При совершении текущего преступления он использовал в качестве оружия железный прут, и действие не было заранее спланировано.

Ранее преступления имели заранее спланированный характер, например, преступления против собственности. Причинами криминального поведения являются наркотическая зависимость, недостаточные навыки решения проблем и конфликтов, криминальное окружение и стремление к экономической выгоде.

Учитывая возраст, непрерывную криминальную деятельность и рост тяжести преступлений, можно констатировать, что риск совершения новых преступлений со стороны данного лица остается очень высоким».

Советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан сказала редакции: