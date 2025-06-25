Раскрыт неожиданный факт о легендарном свадебном платье принцессы Дианы, связанный с королевой Камиллой

Принцесса Диана трагически погибла почти 28 лет назад, но, несмотря на то что «королевы людских сердец» давно нет в живых, интерес к ее жизни только растет. Неожиданные факты из биографии Дианы продолжают всплывать: некоторые касаются их с Карлом III (тогда еще принцем Чарльзом) несчастливого брака, другие - ее отношений с сыновьями. А на днях всплыли интересные подробности о ее свадебном платье.