Раскрыт неожиданный факт о легендарном свадебном платье принцессы Дианы, связанный с королевой Камиллой

Принцесса Диана трагически погибла почти 28 лет назад, но, несмотря на то что «королевы людских сердец» давно нет в живых, интерес к ее жизни только растет. Неожиданные факты из биографии Дианы продолжают всплывать: некоторые касаются их с Карлом III (тогда еще принцем Чарльзом) несчастливого брака, другие - ее отношений с сыновьями. А на днях всплыли интересные подробности о ее свадебном платье.
Модельер Элизабет Эмануэль в новом документальном фильме «Секреты свадебного платья Дианы» раскрыла, что принцесса заказывала наряд под другим именем. Так она хотела сохранить весь процесс в тайне. Правда, удивительно тут другое: оказывается, псевдоним Леди Ди неразрывно связан с нынешним титулом королевы Камиллы.
Так, Диана назвала себя Дебора Корнуолл, а имени титул герцогини Корнуэлльской взяла Камилла после отказа стать новой принцессой Уэльской в браке с Карлом.
«Когда мы начали встречаться с Дианой, мы хорошо осознавали необходимость обеспечения безопасности, поэтому решили назвать ее Деборой. Мы назвали ее Деборой Корнуолл», - поделилась Элизабет.
К слову, это не единственный шаг, предпринятый Дианой и дизайнером для конспирации. В этом же фильме раскрывается, что образцы материала даже выкидывали в разные мусорные баки, чтобы пресса не попыталась рассекретить информацию. Столь странные методы сохранить тайну были оправданы, ведь журналисты даже предлагали деньги за раскрытие хоть каких-то данных о платье.