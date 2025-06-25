ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?! Британец попытался сыграть свадьбу с девятилетней девочкой в знаменитом тематическом парке

Инциденту предшествовало частное мероприятие, которое прошло ранним утром в субботу еще до официального открытия парка. Свадебная церемония должна была состояться перед знаменитым замком Спящей красавицы, сообщает French 24.

По данным французских СМИ, организаторам удалось ввести парижский Диснейленд в заблуждение, использовав поддельные документы для бронирования мероприятия и выдав себя за граждан Латвии. Организатор события использовал фальшивое имя, чтобы получить разрешение на частное использование парка.

По информации местных изданий, гостей набирали через объявления в интернете: требовалось двести взрослых и сто детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет, чтобы принять участие в так называемой «репетиции» свадьбы в Диснейленде.

Французский телеканал BFM TV опубликовал кадры, на которых видно около сотни сидящих гостей, украшенную цветами сцену и женское трио скрипачек, выступавших ранним утром перед запланированной церемонией. По имеющейся информации, стоимость мероприятия составила примерно 110 000 фунтов (130 000 евро).

Как сообщили в прокуратуре французского города Мо, были задержаны и допрошены четыре человека: 22-летний предполагаемый жених, которого считают британцем и который был также организатором торжества, 41-летняя гражданка Украины, мать ребенка, а также двое граждан Латвии в возрасте 55-и и 24-х лет.

55-летний мужчина из Латвии заявил полиции, что его наняли играть роль отца ребенка за двенадцать тысяч евро, однако в последний момент он обнаружил, что невесте всего девять лет.

Парижский Диснейленд сообщил газете Le Parisien, что мероприятие сразу было остановлено, а гостям не позволили войти в парк.

По данным прокуратуры, девочка не пострадала физически, результаты медицинского осмотра не выявили признаков насилия.

Хотя все обстоятельства происшествия пока остаются неясными, 22-летний жених утверждает, что является руководителем продюсерской компании, а происходившее было постановочной съемкой свадебного видео.