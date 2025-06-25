ФОТО Эстонская звезда соцсетей поделилась снимками со свадьбы

В воскресенье блогер Mallukas и Томас Легрант заключили вечный союз в прекрасной усадьбе Саку, расположенной в Харьюмаа. Лестницу усадьбы Саку украшала ковровая дорожка цвета Барби, а на столах были устрицы.

Сама Mallukas в день свадьбы в социальных сетях вела себя довольно сдержанно. Томас на следующий день опубликовал фото, где он позирует с двумя друзьями, с бокалами в руках. «Это был прекрасный день!» - подписал он снимок.