ФОТО Эстонская звезда соцсетей поделилась снимками со свадьбы

Блогер Mallukas и Томас Легрант, сыгравшие свадьбу в воскресенье, опубликовали первые официальные свадебные снимки.
В воскресенье блогер Mallukas и Томас Легрант заключили вечный союз в прекрасной усадьбе Саку, расположенной в Харьюмаа. Лестницу усадьбы Саку украшала ковровая дорожка цвета Барби, а на столах были устрицы.
Сама Mallukas в день свадьбы в социальных сетях вела себя довольно сдержанно. Томас на следующий день опубликовал фото, где он позирует с двумя друзьями, с бокалами в руках. «Это был прекрасный день!» - подписал он снимок.
Теперь пара наконец поделилась в соцсетях и первыми официальными свадебными фотографиями.
«M & M», - говорится под красивыми снимками.