Кэти Перри и Орландо Блум расстались после девяти лет отношений

Один из инсайдеров заявил, что Орландо планирует официально объявить о разрыве именно на торжестве, уточнив: «Он - душа компании и собирается как следует оторваться на танцполе!».

Другой источник также добавил, что не исключено, что после праздника Блум вместе с Леонардо Ди Каприо продолжит вечер в одном из баров. Примечательно, что Кэти Перри при этом пропустит свадьбу друзей, поскольку сейчас находится в мировом турне Lifetimes.

Ранее Daily Mail раскрыл предполагаемую причину разрыва: якобы Блум был крайне недоволен поведением своей 40-летней избранницы во время ее недавнего полета в космос: «Он сказал ей, что все это выглядело нелепо. А она так надеялась, что он поддержит ее... Конечно, ей было больно. Представьте, что вы летите в чертов космос, а ваш партнер не впечатлен».

По словам инсайдера издания, помимо прочего, Кэти считала, что приглашение на свадьбу предназначалось скорее ей, чем Орландо, и тот факт, что он все же решил отправиться туда один, вместо того чтобы отказаться из солидарности, стал для нее «ударом».

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в 2016 году на афтепати церемонии «Золотой глобус». Спустя год они на время расстались, но в 2019 году возобновили отношения и обручились в День святого Валентина. В 2020 году у пары родилась дочь Дейзи Дав. Сейчас девочке четыре года.

Ранее Перри была замужем за британским комиком Расселом Брэндом, которого недавно обвинили в изнасилованиях. В интервью Vogue в 2013 году певица описывала его как «склонного к контролю» и называла их союз «несправедливым браком».