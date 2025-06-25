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Чт, 26.06.2025
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ФОТО Известный эстонский певец поделился кадрами с празднования Иванова дня

Фото статьи

Любимый многими певец Отть Лепланд и его возлюбленная Кристийн Лехе вместе отпраздновали Иванов день и поделились этим прекрасным моментом со своими подписчиками в социальных сетях.

В Instagram появилась их совместная фотография, которая излучает летнее тепло, спокойствие и красоту. В подписи к снимку стоит смайлик в виде сердца, символизирующий любовь. Это первое совместное фото, которое пара опубликовала в социальных сетях.

На фото они позируют на фоне природы. Отть Лепланд и его возлюбленная Кристийн Лехе улыбаются в камеру и выглядят счастливыми.

Слухи об их отношениях появились в сентябре прошлого года, когда музыкант в своих соцсетях опубликовал фотографии из виллы Luxury Resort на острове Хийумаа и отметил аккаунт Кристийн Лехе. В начале года они вместе посетили музыкальную премию и отправились в путешествие.

В июне Лепланд официально подтвердил, что находится в отношениях с этой красавицей.

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