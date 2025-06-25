ФОТО Известный эстонский певец поделился кадрами с празднования Иванова дня

В Instagram появилась их совместная фотография, которая излучает летнее тепло, спокойствие и красоту. В подписи к снимку стоит смайлик в виде сердца, символизирующий любовь. Это первое совместное фото, которое пара опубликовала в социальных сетях.

На фото они позируют на фоне природы. Отть Лепланд и его возлюбленная Кристийн Лехе улыбаются в камеру и выглядят счастливыми.

Слухи об их отношениях появились в сентябре прошлого года, когда музыкант в своих соцсетях опубликовал фотографии из виллы Luxury Resort на острове Хийумаа и отметил аккаунт Кристийн Лехе. В начале года они вместе посетили музыкальную премию и отправились в путешествие.