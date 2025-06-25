Эстонской звезде соцсетей пришлось покинуть свадьбу известного блогера еще до начала

Блогер Marimell, или Мари-Леэн Альберс, сообщила в социальных сетях, что покинула свадьбу Mallukas сразу после приезда.

«Прежде всего хочу сказать, что у нас с Mallukas нет никаких разногласий», - написала Marimell в своем блоге, где объяснила ситуацию своим подписчикам и СМИ. Она была удивлена, что приглашение на свадьбу было только для нее одной.

«Честно говоря, странно, что мы с мужем вместе уже 17 лет, а приглашение получила только я. Но что уж теперь, я сказала Mallukas, что мы придем на церемонию вместе, а потом уйдем». Поэтому пара отправилась вместе ужинать в итальянский ресторан.

«Вы, наверное, ждете рассказов о свадьбе, но нас даже не было на праздновании!» - написала Marimell в своих соцсетях.

Сегодня Mallukas подтвердила изданию Kroonika, что Меэлис Томсон, муж Мари-Леэн, не должен был приходить на ее свадьбу, потому что его не приглашали.

«Приглашения на свадьбу - очень важная часть мероприятия, это первое впечатление гостей об этом особенном дне. Важно, чтобы приглашения были тщательно составлены и соответствовали этикету, чтобы избежать неприятных сюрпризов», - отмечают эксперты по свадебному этикету.

Обычно на приглашениях указывают имена гостей, а если это пара, то приглашение получают оба. Неясно, почему Mallukas отправила приглашение только одному человеку.