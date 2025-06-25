ФОТО Жительница Эстонии, заказавшая куклу Labubu через интернет: не стоит слепо доверять рекламе

Labubu - это серия дизайнерских кукол The Monsters, выпускаемая компанией PopMart, и одна из самых продаваемых вещей в интернет-магазинах в 2025 году. Эти куклы стали настолько популярны, что начали возникать и определенные риски. Там, где вращаются деньги, появляются и обманутые клиенты.

«Я купила двух Labubu на сайте, который показался мне честным интернет-магазином. Думала, что это просто хорошая акция», - рассказала журналист портала Elu24 Наталья Зюзкова.

Стоимость товаров и страница интернет-магазина. Фото: Natalja Zjuzkova, erakogu

Labubu активно продаются и на вторичном рынке, где цена зависит от степени редкости. Поэтому нередко именно на таких платформах покупатели ищут подходящую куклу по более выгодной цене. Однако в этом случае существует риск: получив товар, можно обнаружить в коробке не оригинал, а нечто совсем другое.

На своей странице в TikTok Наталья Зюзкова объясняет, как отличить оригинальную куклу от подделки.

@nataljazzz Õpetus kuidas aru saada, et said rahadega üle ja oled sattunud lafufu otsa..🙃 ♬ original sound - nataljazzz

Отличить оригинальную куклу Labubu от подделки может быть сложно, особенно потому, что многие копии на первый взгляд выглядят как настоящие. Однако если цена кажется слишком выгодной, чтобы быть правдой, велика вероятность, что это подделка.

Оригинальные фигурки Labubu поставляются в качественной и аккуратной упаковке с четкой печатью, логотипом и информацией о бренде, например, PopMart или The Monsters. Обычно на оригиналах логотип производителя нанесен печатью или выгравирован на основании или ноге фигурки.

Оригинальная кукла. Фото: Natalja Zjuzkova, erakogu

У подделок упаковка может быть выполнена из дешевого материала, с размытыми логотипами или ошибками в надписях, а размеры кукол часто отличаются от оригинала.

Labubu. Фото: Natalja Zjuzkova, erakogu