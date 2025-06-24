Именно эти пять продуктов должны быть на полке у каждой женщины

1. Очищающее средство

Очищение - это первый шаг любого ухода за кожей, поэтому очищающее средство является необходимым продуктом в вашей косметичке. Оно предназначено для удаления с кожи грязи, кожного сала и макияжа. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте продукты без запаха и с пометкой «гипоаллергенно».

2. Увлажняющий крем

Он помогает предотвратить сухость, шелушение и раздражение кожи. Если ваша кожа склонна к жирности, выбирайте легкий, некомедогенный увлажнитель без масел, а для сухой кожи - более плотные и кремовые текстуры.

3. Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем - самый важный продукт в уходе за кожей. Он защищает от вредных УФ-лучей, которые могут вызвать ожоги и повреждения. Выбирайте средства с SPF не ниже 30, наносите на все открытые участки кожи за полчаса до выхода на солнце и обновляйте каждые два часа.

4. Сыворотка

Сыворотки - это концентрированные средства, помогающие справляться с конкретными проблемами кожи, такими как акне, морщины или гиперпигментация. Существуют разные виды сывороток, поэтому важно подобрать ту, которая подойдет именно вашим потребностям.