ГОРОСКОП НА 25 ИЮНЯ Близнецам надо задуматься о здоровье, а у Весов проблемы в отношениях с родственниками

Интереса к делам становится меньше, поэтому этот день оставит немало нерешенных вопросов и проблем. Вероятны сложности с оформлением документов, составлением отчетов. Нелегко даются аналитическая работа и планирование. Этот день можно посвятить встречам, общению, проведению переговоров, посещению презентаций и других мероприятий, представляющих профессиональный интерес, пишет Дворец.
В семейных отношениях появляются серьезные проблемы, разногласия между родственниками, недопонимание и нежелание идти на уступки накаляют атмосферу. Для влюбленных день не будет слишком сложным, однако и им следует быть готовым к неприятным сюрпризам, а также событиям, которые потребуют пересмотра отношений.
Овен
Велика вероятность профессиональных трудностей, разногласий, которые помешают своевременному завершению дел. Довольно трудно будет решить все задачи, которые стоят перед вами, поэтому следует расставить приоритеты, выбрать наиболее важные и актуальные из них. Нежелательно решать имущественные вопросы, покупать вещи, которыми планируется пользоваться в течение долгого времени. День также не подходит для развлечений и участия в многолюдных мероприятиях.
Отношения в семье вполне гармоничны, споры и серьезные разногласия вряд ли омрачат их. Родственники, живущие далеко, наверняка будут рады вашему визиту. Жизненный потенциал весьма высок, однако перепады настроения не исключены.
Телец
День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.
Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность – долгие незапланированные поездки.
Близнецы
День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести профилактические процедуры; жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Сохранить душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.
Пора заняться решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.
Рак
Деловая активность высока, но желательно все же избегать переутомления и не пытаться самостоятельно решить все возникающие проблемы. Налаживаются отношения с коллегами и руководством, появляется возможность договориться о сотрудничестве с новыми партнерами. Обсуждая вопросы, касающиеся смены работы или рода деятельности, проявляйте осторожность и не спешите отвечать согласием на сомнительные предложения.
Возможны споры с любимым человеком, да и отношения в семье становятся все более напряженными и дискомфортными. Постарайтесь разобраться в своих желаниях и обсудите их с близкими – не исключено, что ситуация отнюдь не так плоха, как кажется.
Лев
День обещает быть насыщенным, наиболее важные события и перемены произойдут в личной жизни. Сегодня вы готовы воплотить в жизнь смелые идеи, принять решения, которые долгое время откладывали. День также подходит для делового общения, совместного решения профессиональных задач. Много работать придется юным представителям знака, им победы вряд ли дадутся легко.
Поездки сложатся весьма удачно, однако не стоит рассчитывать на то, что кто-то займется их организацией; и формальности улаживать, и планированием заниматься придется самостоятельно. Для проведения и посещения праздников это не самый удачный день, в большой компании вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно.
Дева
День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.
В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.
Весы
День противоречивый и напряженный, на беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. С другой стороны, есть шанс добиться поставленных целей, приложив некоторые усилия, поэтому не следует проводить время в жалобах на жизнь и печальных размышлениях. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно если вы распоряжаетесь не только собственными деньгами, но и средствами близких людей.
Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками, особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.
Скорпион
Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации; желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.
Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении; побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.
Стрелец
Стрельцам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Люди, некогда навредившие вам, сегодня могут напомнить о себе и объявить, что преисполнились благих намерений; возможны встречи с особами, в прошлом питавшими к вам особые чувства и затаившими обиду на то, что вы остались равнодушны. Не будьте доверчивы, даже услышите нечто очень приятное. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе.
Эмоциональный фон отличается напряженностью, это сказывается как на романтических отношениях, так и на атмосфере в семье. Постарайтесь сгладить острые углы, проявив сдержанность и терпение. Ссоры могут не только стать причиной огорчений, но и ухудшить самочувствие.
Козерог
Возможны проблемы в профессиональных делах, поездки и командировки не оправдают ваших надежд. Для достижения цели потребуется много усилий, результат же будет весьма скромным – и не по вашей вине. Можно рассчитывать на поддержку старых деловых партнеров, в новые же отношения следует вступать с осторожностью, поскольку сегодня вы более обычного доверчивы. Финансовая ситуация стабильна, маловероятны как большие расходы, так и значительные денежные поступления.
Наладить отношения с близкими людьми поможет способность взглянуть на одну ситуацию с разных точек зрения. Вы готовы к компромиссам, но не измените своим принципам, что у окружающих может вызвать только уважение.
Водолей
Влияние благоприятных тенденций сильно, день пройдет спокойно, но Водолеи могут чувствовать себя дискомфортно из-за недостатка событий. Бесконечные поиски русла, в которое можно было бы направить свою энергию, вам покажутся интересными, но окружающих могут изрядно утомить. В деловых контактах будьте разборчивы: хорошими партнерами окажутся те, кто не обещает слишком многого.
В личных отношениях важны искренность и готовность бескорыстно помогать близким. Сегодня вам предстоит взять на себя роль помощника и миротворца, как следует потрудиться ради общего блага. Высокий жизненный потенциал позволит избежать переутомления, а общение с друзьями будет поднимать настроение.
Рыбы
Удачный день для работы, неформального общения, путешествий и отдыха в экзотических местах. Пусть вас не пугает большое количество разнообразных дел: вы наверняка сможете справиться с ними благодаря своему умению рационально использовать время и отделять главное от второстепенного. Новые задачи вызывают неподдельный интерес, а их решение поможет получить полезные навыки. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать покупки.
В личных отношениях воцарится гармония, если вы не будете придавать слишком большое значение мелким недоразумениям. Старшие родственники готовы прийти вам на помощь в любой ситуации, но их поступки не всегда будут вызывать у вас одобрение.