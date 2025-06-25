ГОРОСКОП НА 25 ИЮНЯ Близнецам надо задуматься о здоровье, а у Весов проблемы в отношениях с родственниками

Скорпион

Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации; желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.

Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении; побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.

Стрелец

Стрельцам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Люди, некогда навредившие вам, сегодня могут напомнить о себе и объявить, что преисполнились благих намерений; возможны встречи с особами, в прошлом питавшими к вам особые чувства и затаившими обиду на то, что вы остались равнодушны. Не будьте доверчивы, даже услышите нечто очень приятное. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе.

Эмоциональный фон отличается напряженностью, это сказывается как на романтических отношениях, так и на атмосфере в семье. Постарайтесь сгладить острые углы, проявив сдержанность и терпение. Ссоры могут не только стать причиной огорчений, но и ухудшить самочувствие.

Козерог